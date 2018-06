PSG : 150 ME à trouver, le coup de pression de l’UEFA !

Dans : PSG, Mercato.

Visé par une enquête dans le cadre du fair-play financier, le Paris Saint-Germain a finalement échappé aux sanctions.

L’instance de contrôle financier des clubs (ICFC) de l’UEFA a estimé que le champion de France ne méritait pas d’être puni. Mais dans la capitale, les dirigeants ont une autre interprétation. En effet, le PSG se considère sanctionné dans la mesure où les contrats avec ses sponsors qataris ont été revus à la baisse.

Résultat, le club francilien, qui sait que les opérations Neymar et Kylian Mbappé n’ont pas encore été pris en compte, devra trouver 40 M€ ou 60 M€, selon les sources de L'Equipe, avant la fin du mois de juin ! Et ce n’est pas tout. Il faudra ensuite récolter plus de 100 M€ la saison prochaine. Autrement dit, pour éviter d’éventuelles sanctions, Paris devra ajouter environ 150 M€ à ses comptes en un peu plus d’un an ! La mission s’annonce compliquée mais pas impossible.

Paris veut 80 M€ pour Guedes

Pour cette année, le PSG semble en mesure de boucler les ventes d’Odsonne Edouard, que le Celtic Glasgow souhaite conserver en négociant l’option d’achat de 7 M€, de Javier Pastore estimé entre 15 M€ et 20 M€, et de Gonçalo Guedes que le directeur sportif Antero Henrique veut transférer pour 80 M€, mais qui vaut plutôt entre 40 M€ et 50 M€. A noter aussi que le club peut renégocier ses contrats avec ses partenaires et trouver d’autres sponsors. En tout cas, il y a urgence !