Mercato : Le Barça tente une Neymar avec Lautaro Martinez

Dans : Mercato.

Le FC Barcelone ne compte pas économiser pour se payer Neymar, mais plutôt mettre le paquet pour faire sauter la clause libératoire de Lautaro Martinez.

A Barcelone, personne n’a digéré le départ de Neymar, et surtout la façon dont cela s’est fait. Le PSG n’a pas eu à adresser la parole une seule fois au FC Barcelone pour récupérer le Brésilien, puisque les dirigeants parisiens ont tout simplement mis le montant de la clause libératoire du joueur, à savoir 220 ME, sur la table pour le récupérer. Un montant qui paraissait totalement impensable encore quelques jours plus tôt, et semblait mettre le FC Barcelone a l’abri de toute attaque. Certes, le club catalan a empoché une somme record, mais ce départ n’a clairement pas été digéré. Mais les clauses libératoires sont faites pour cela, et le champion d’Espagne pourrait en profiter à son tour. C’est ainsi que la Cadena Ser révèle que le Barça a trouvé son avant-centre pour compenser la sérieuse blessure de Luis Suarez.



Il s’agit de Lautaro Martinez, qui brille cette saison sous le maillot de l’Inter Milan. A 22 ans, l’Argentin empile les buts, avec notamment un doublé face au… FC Barcelone en Ligue des Champions. Arrivé en Italie pour 23 ME, l’international sud-américain avait signé une clause libératoire très prohibitive de 110 ME. C’est désormais jugé par le club espagnol comme un montant raisonnable pour recruter le numéro 10 de l’Inter Milan sans que les dirigeants italiens ne puissent y faire grand chose. Si cela devait se concrétiser cet hiver il s’agirait tout de même d’un énorme coup, qui remettrait également au passage en cause le futur recrutement de Neymar, les finances du Barça n’étant pas extensibles à volonté.