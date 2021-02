PSG : Le salaire exigé par Mbappé enfin dévoilé ?

Dans : PSG.

Au contraire de Neymar, Kylian Mbappé n’a toujours pas trouvé d’accord avec le PSG dans le cadre de sa prolongation de contrat.

Les négociations sont pourtant actives entre l’entourage de l’international français et le Paris Saint-Germain. Mais pour l’heure, aucun accord n’est intervenu dans le cadre de la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin 2022. A en croire les informations obtenues par le spécialiste Fabrizio Romano, les discussions vont bon train entre les différentes parties concernées, et un accord ne serait plus si loin que cela. Mais pour parvenir à conserver sa star tricolore de 22 ans, le PSG devra faire sauter la banque avec un salaire annuel avoisinant les 25 ME pour l’ancien Monégasque.

« Kylian Mbappé, qui a réalisé un triplé extraordinaire au Camp Nou la semaine dernière, négocie depuis des mois avec le Paris Saint-Germain un nouveau contrat. Les négociations sont maintenant en cours avec le prodige de 22 ans, mais il n’y a toujours pas d’accord définitif. Le PSG est optimiste car le propriétaire Nasser Al-Khelaifi intervient pour s’assurer que Mbappé est satisfait du nouvel accord. La demande atteint 25 millions d’euros par an en tant que salaire, avec des commissions à prendre en considération. Le contrat de Kylian Mbappé expire en juin 2022, c’est donc une priorité pour le PSG de conclure l’accord le plus tôt possible. Neymar prolongera prochainement son contrat de quatre ans. A ce sujet, il n’y a jamais eu de doute » a indiqué le journaliste, pour qui le Paris Saint-Germain a bon espoir de finaliser le dossier Kylian Mbappé dans les prochaines semaines en y mettant le prix.