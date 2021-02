PSG : Mbappé veut les 36 ME de Neymar

Dans : PSG.

Pour prolonger à Paris, Kylian Mbappé réclamerait le même salaire que Neymar, à savoir 36 millions d'euros annuels.

Alors que la prolongation de Neymar ne saurait tarder, les dirigeants parisiens s'attaquent désormais au dossier Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin 2022, il est courtisé avec insistance par le Real Madrid, et encore plus depuis son triplé face à Barcelone. Florentino Pérez rêve de l'associer à Erling Haaland pour former un nouveau duo Galactique. Pour contrer les plans du dirigeant madrilène, le PSG s'apprête donc à proposer une offre de prolongation à son joueur, avec un contrat allant jusqu'en 2026. Une prolongation mettrait quasiment fin aux rêves du club espagnol d'enrôler Mbappé, à moins d'une clause spéciale présente dans le contrat. Quoiqu'il en soit, pour convaincre l'attaquant, Paris va devoir mettre la main au porte-monnaie...

En effet, selon les informations de Don Balon, l'international français exigerait un salaire identique à celui de Neymar, à savoir 36 millions annuels. Actuellement, le champion du monde gagne 19 millions par an, et il jugerait l'écart entre de rémunération injuste au vu de ses récentes performances. Si Mbappé n'a jamais caché son rêve de jouer un jour pour le Real Madrid, nul doute qu'un tel salaire le pousserait à fortement réfléchir à poursuivre sa carrière dans la capitale. Dans le cas où le Français venait à prolonger pour une telle somme, l'arrivée de Lionel Messi serait elle difficile, voir impossible au vue du contexte économique actuel. En effet, on voit mal le Paris Saint-Germain pouvoir assumer les salaires de Neymar, Mbappé et Messi à la fois.