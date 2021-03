PSG : Le rêve français de Mbappé s'écroule

Dans : PSG.

Que ce soit sous le maillot du Paris Saint-Germain ou de l'équipe de France, Kylian Mbappé a envie de tout gagner. Mais ce ne sera pas possible en 2021...

Au sein du PSG, le champion du monde peut encore faire un sans-faute, avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. Si le triplé sera toutefois très difficile à réaliser, Mbappé ne pourra pas accomplir tous ses rêves chez les Bleus. Enfin pas cette année. Trois ans après avoir remporté la Coupe du Monde en Russie, Mbappé ambitionnait d'enchaîner l'Euro et les JO. Une envie partagée par Noël Le Graët, le président de la FFF, qui voulait voir Mbappé avec les Espoirs pour le retour de la France aux JO après 25 ans d'absence. Mais selon les informations du Parisien, l'attaquant de 22 ans n'imitera pas encore son ami Neymar, vainqueur des JO en 2016 avec le Brésil. « La volonté existe toujours, la faisabilité beaucoup moins. Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé ne participera pas du 21 juillet au 7 août au tournoi de football des Jeux olympiques de Tokyo, décalé à cet été en raison de la pandémie », peut-on lire dans le journal francilien.

Mbappé se rattrapera pour les JO 2024 à Paris

Il faut dire qu'avec l'Euro, du 11 juin au 11 juillet, l'enchaînement des deux compétitions est impossible. Surtout qu'après une très longue saison, Mbappé aura besoin de prendre des vacances pour se relancer pleinement sur l'exercice 2021-2022. Une saison au cours de laquelle l'ancien de Monaco prolongera au PSG ou partira vers une autre grande formation européenne. Et quoi qu'il en soit, le futur club de Mbappé sait à quoi s'en tenir pour le futur : Mbappé voudra absolument participer aux JO en 2024, à Paris ! Une donnée non-négociable tant la star française a envie de participer aux Jeux un jour durant sa carrière. Et même s'il aura 26 ans en 2024, il pourra être intégré à la sélection. Encore après un Euro, mais dans trois ans, Mbappé aura un peu plus de maturité physique et il sera surtout plus frais qu'en cette fin de saison rendue interminable à cause du Covid...