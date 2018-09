PSG : Coup de théâtre, Verratti charge Raiola de lui trouver un club

Dans : PSG, Mercato.

Sermonné dès le début de saison par Thomas Tuchel pour son surpoids et son hygiène de vie, Marco Verratti se sait particulièrement attendu.

Pour le moment, entre ses blessures et sa suspension en Ligue des Champions, le milieu de terrain italien n’a pas montré grand chose. Et il n’est pas certain qu’il puisse se mettre tant que cela en évidence. En effet, Calcio Mercato fait une révélation assez inquiète pour l’ancien de Pescara, puisque le média italien annonce que ce dernier cherche à se trouver un nouveau club en compagnie de Mino Raiola. La raison ? Marco Verratti aurait compris que l’entraineur parisien ne comptait pas spécialement sur lui pour la saison à venir, car Tuchel n'est pas convaincu par sa solidité et sa régularité dans les grands matchs.

Un avis qui demande à être confirmé même s’il serait dans la lignée des doutes émis au sujet de l’Italien, qui ne parvient pas à confirmer les énormes espoirs placés en lui depuis ses premières saisons parisiennes. Sa faculté à perdre ses nerfs dans les grands matchs inquiète Tuchel, qui estime qu’une vente de « Petit Hibou » pourrait permettre au PSG de recruter un véritable milieu défensif de métier, et pourquoi pas dès cet hiver ? En tout cas, Calcio Mercato affirme que Mino Raiola a été chargé d’étudier non seulement les contacts éventuels avec le FC Barcelone, mais surtout une possible arrivée en Serie A, où Verratti rêve de continuer sa carrière.