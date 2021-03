PSG : Mbappé zappé pour les JO, Le Graët a changé d’avis

Dans : PSG.

Intéressé par les Jeux Olympiques avec l’équipe de France Espoirs, Kylian Mbappé devra obtenir l’autorisation du Paris Saint-Germain et celle de la Fédération Française de Football. Mais pour le moment, la situation n’est pas très claire.

Aussi déroutant que Kylian Mbappé sur le terrain, Noël Le Graët est parfois difficile à suivre dans ses déclarations. On a d’abord entendu le président de la Fédération Française de Football militer pour la présence de l’attaquant aux Jeux Olympiques l’été prochain. Puis le dirigeant a changé de discours le mois dernier. « Il ne faut pas exagérer, répondait-il. On ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema, et pourquoi pas amener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés… »

La porte semblait donc fermée pour le buteur du Paris Saint-Germain. Mais ça, c’était avant sa dernière intervention au micro de RMC Sport, en pleine campagne pour un nouveau mandat. « Est-ce que j’ai envie de le voir rester en France ? Evidemment, a lâché le patron du foot français. La preuve, j’aimerais même qu’il aille aux JO, vous voyez comme on est exigeants. C’est un garçon qui progresse tellement, qui est sérieux… Bien entendu que j’aimerais qu’il reste au PSG. C’est un peu l’idole de tous les jeunes aujourd’hui. »

« C’est difficile… »

Puis Le Graët a été relancé sur une possible participation de Mbappé aux JO et cette fois, le président s’est montré pessimiste. « Je n’en sais rien, en tout cas lui, quand on lui pose la question, il dit "oui, si on peut". Mais c’est difficile entre les matchs de l’équipe de France et ceux du PSG s’ils vont loin, a prévenu le Breton en référence à la Ligue des Champions. Mais j’ai trouvé très sympa qu’il dise ça. » En gros, « NLG » dit tout et son contraire sur ce sujet alors que la balle n’est pas dans son camp.