PSG : Le Qatar obsédé par Zidane ?

Dans les colonnes de L’Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a balayé les rumeurs d’un départ de Mauricio Pochettino cet été.

A la surprise générale, l’entraîneur argentin du PSG est au cœur de nombreuses rumeurs. Associé au Real Madrid avant la nomination de Carlo Ancelotti, Mauricio Pochettino a ensuite été lié à un retour à Tottenham. Les Spurs, qui ont refermé les discussions avec Antonio Conte, sont toujours à la recherche de leur futur entraîneur. A moins d’un tremblement de terre, ce ne sera pas Mauricio Pochettino. Mais le PSG reste attentif à l’évolution du dossier et selon les informations du 10 Sport, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont déjà identifié le potentiel successeur de Mauricio Pochettino en cas de départ surprise de l’Argentin. Il s’agit sans surprise de Zinedine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid il y a deux semaines.

Le natif de Marseille est le rêve absolu de l’Emir du Qatar depuis de longues années. Le PSG se tient ainsi prêt à dégainer une offre XXL à Zinedine Zidane, à condition bien sûr que Mauricio Pochettino s’en aille de lui-même. Pour le Paris Saint-Germain, il n’est pas question de virer l’entraîneur argentin, ni de le pousser vers la sortie. En revanche, si Mauricio Pochettino exprimait le désir de partir du PSG pour retourner à Tottenham par exemple, alors Nasser Al-Khelaïfi ne s’opposerait pas à son départ et activerait immédiatement le plan Zidane. Rien ne dit toutefois que l’ancien manager du Real Madrid est chaud pour rejoindre le PSG. Au contraire, son entourage semble plutôt laisser filtrer une tendance inverse. Zinedine Zidane apprécierait de prendre une année sabbatique, après avoir essuyé beaucoup de critiques et de pression au Real Madrid cette saison. « ZZ » observe l’Equipe de France et la Juventus Turin, sans pour autant être pressé de retrouver un banc. Autant dire qu’il faudrait donc un miracle pour qu’il s’assoit sur celui du PSG cet été.