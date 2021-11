PSG : Le Qatar à l'assaut de Karim Benzema

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

L’énorme bombe vient d’Espagne. Alors que le Real Madrid attend Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a décidé de contre-attaquer. Le Qatar souhaite frapper un énorme coup en recrutant Karim Benzema.

La guerre est déclarée entre le Real Madrid et le PSG ! Les hostilités ont commencé l’été dernier, avec des offensives à près de 200 ME de la part de Florentino Perez pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. Ce dernier est toujours attendu dans la capitale espagnole en juin 2022, libre. Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar comptent bien se venger. EL National lâche une énorme bombe en affirmant ce lundi que le PSG souhaite recruter Karim Benzema. L’opération pourrait se faire dans deux ans, en 2023, lorsque l’attaquant français se retrouvera en fin de bail. Si l’ancien joueur de l’OL vit une histoire d’amour à Madrid, où il flambe encore cette saison, il n’aurait pas forcément l’intention de prolonger. Il n’est, toujours selon le média espagnol, pas insensible à l’intérêt du PSG. En revanche, il a fait savoir à Newcastle, désormais sous pavillon saoudien, qu’il n’était pas intéressé du tout à l'idée de rejoindre le Nord de l'Angleterre, le projet des Magpies lui semblant encore un peu trop précoce..

Benzema contrarié par l’intérêt du Real Madrid pour Haaland

Selon le média sportif espagnol, Karim Benzema n'envisage pas de quitter le Real Madrid, à moins qu’un club se présente : le PSG. Le numéro 19 de l’équipe de France serait donc comblé que du côté de Doha on pense à lui. D’autant qu’il est apparemment contrarié par l’intérêt de Florentino Perez pour Erling Haaland. En cas d’arrivée de l'attaquant du Borussia Dortmund, ce dernier prendrait toute la lumière. Et Karim Benzema ne veut pas à bientôt 34 ans se battre pour une place de titulaire, lui qui a survécu à l'ouragan Cristiano Ronaldo. Le meilleur buteur de la Liga cette saison n’exclurait donc pas un départ dans une saison et demie. Une éventuelle signature de Kylian Mbappé l’été prochain peut-elle changer la donne ? Énormément de questions restent pour le moment sans réponses. Mais les hostilités repartent de plus belle entre le PSG et le Real Madrid alors que même que du côté de Barcelone, les supporters sont eux aussi furieux contre Paris.

Toutefois, ce n'est pas la première fois que le nom de Karim Benzema est évoqué du côté du Parc des Princes, Nasser Al-Khelaifi appréciant le profil de l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais. Mais le candidat au Ballon d'Or 2021 n'a jamais réellement être en partance de la Maison Blanche malgré ces rumeurs récurrentes, le PSG ayant rarement recruté des joueurs français depuis qu'il a été racheté par Qatar Sports Investments, à l'exception oh combien exceptionnelle de Kylian Mbappé, acheté 180 millions d'euros à l'AS Monaco 2017. Mais sinon, et cela lui a été reproché, Paris mise plutôt sur des joueurs étrangers. Karim Benzema pourrait-il être la deuxième exception après son ami Mbappé ?