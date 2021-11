Karim Benzema va effacer Lionel Messi !

Auteur d’un début de saison époustouflant, Karim Benzema a encore marqué avec le Real Madrid contre le Rayo Vallecano samedi soir (2-1). L’attaquant français se rapproche d’un record de Lionel Messi en Liga.

Karim Benzema marche sur l’eau depuis quelques mois. Et surtout, il affole les compteurs, que ce soit en Liga, en Ligue des champions ou en équipe de France. L’international français a encore porté le Real Madrid cette semaine en inscrivant trois nouveaux buts : un doublé contre le Shakhtar Donetsk (2-1) mercredi, et un but samedi soir au Bernabeu contre le Rayo Vallecano (2-1). En Ligue des champions, Karim Benzema a déjà fait trembler 4 fois les filets et délivré une passe décisive. Avec l’équipe de France, il a été décisif en demi-finale contre la Belgique et en finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne, avec un but dans chaque match. Et en championnat, ses statistiques sont juste impressionnantes. En 13 journées de Liga, Karim Benzema compte déjà 10 buts et 7 passes décisives à son compteur.

10 - @realmadriden's Karim Benzema 🇫🇷 has reached 10 goals in 11 of his 13 seasons in @LaLigaEN (10 in 2021/22) - only Lionel Messi 🇦🇷 (15) has scored 10+ goals in more campaigns in the competition in the 21st century than the Frenchman (11 - David Villa scored in 10). Infallible pic.twitter.com/9xNElO8v3h