Paul Pogba, le PSG déchainé, la Juventus va pleurer

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Promis à la Juventus, Paul Pogba n'a plus qu'à signer son futur contrat dans le Piémont. Mais le milieu de terrain va en fait signer au PSG selon des sources parisiennes.

Manchester United et le joueur lui-même l’ont officialisé, Paul Pogba a terminé son contrat et histoire avec les Red Devils. Privé d’équipe de France en raison d’une blessure persistante au mollet, le milieu de terrain prend quelques jours de repos et se concentre aussi sur son avenir. Le champion du monde 2018 est annoncé tout proche de la Juventus, pour un nouveau retour dans le Piémont. Une très belle opération pour la Vieille Dame, qui a su convaincre son ancien joueur que l’histoire pouvait de nouveau reprendre où elle s’était arrêtée, quand la Juve faisait partie des cadors européens. Ce jeudi encore, la presse italienne confirmait que la signature de La Pioche n’était qu’une question de jours, et que le contrat qui l’attendait était déjà bouclé. Son salaire et la durée de l’engagement faisaient l’objet d’un accord, et la Gazzetta dello Sport comme le journaliste Romeo Agresti ne laissaient aucune place au doute.

🔴 ULTIM'ORA 🔴



Pogba ad un passo dal ritorno in bianconero 🔙



[✍️@romeoagresti]https://t.co/6wWzrRlyNQ — GOAL Italia (@GoalItalia) June 2, 2022

Il était même question d’un dernier rendez-vous, possiblement à Los Angeles, entre les dirigeants de la Juventus et le joueur, afin de signer ce fameux contrat qui permettrait à l’international français de retrouver la Juventus. Mais la vérité serait ailleurs, avec une nouvelle fois le PSG en incroyable vainqueur. En effet, un très solide informateur spécialisé sur l’actualité du mercato à Paris l’affirme, si la Juventus et Pogba vont bien se voir en Californie, c’est tout simplement dans un dernier espoir d’empêcher le natif de Lagny de signer… au Paris SG.

Le climatiseur du PSG a encore frappé

C’est le fameux compte tenu par « Sabri » PSGourien, qui dévoile sa version des faits. Et c’est peu dire que le jeune homme a gagné en crédibilité ces derniers mois, puisqu’il avait affirmé dès le mois de mars que Nasser Al-Khelaïfi allait climatiser le Real Madrid dans le dossier Kylian Mbappé. Une version qui n’a jamais bougé et s’est donc vérifiée par la suite, comme ce fut le cas pour Sabri avec Achraf Hakimi l’été dernier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Cette fois-ci, l’informateur sur le club de la capitale ne laisse encore une fois aucune place au doute. Paul Pogba va signer pour le PSG et la Juventus n’a quasiment aucun espoir de rafler la mise, alors que toute l’Italie se prépare à le retrouver. « Leur rendez vous, c’est a Los Angeles et c’est pas pour signer son contrat mais pour le faire changer d’avis car le choix de Pogba c’est Paris et normalement à son retour il devrait signer dans la capitale… donc il ya très peu mais vraiment très peu d’espoir pour les turinois », a assuré Sabri.

Leur rendez vous c’est a Los Angeles et c’est pas pour signer son contrat mais pour le faire changer d’avis car le choix de Pogba c’est Paris et normalement à son retour il devrait signer dans la capitale… donc il ya très peu mais vraiment très peu d’espoir pour les turinois 😉 https://t.co/f5cS026ysQ — Sabri #ParisienOuRien (@Sabripsgourien) June 2, 2022

Une théorie qui semble en tout cas coller avec l’emploi du temps prévu par Paul Pogba, qui a prévu d’être l’homme du jour le 17 juin prochain. A cette occasion, Amazon Prime sortira un documentaire appelé modestement « The Pogmentary », et qui retracera le parcours de l’international français. Dans le documentaire ou à la fin de celui-ci sous la forme d’une interview, il se murmure que Paul Pogba va annoncer son futur club, et que cela va provoquer une grosse déception dans le Piémont. Le PSG frapperait alors un gros coup même si, en deux semaines, beaucoup de choses peuvent encore se passer.