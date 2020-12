PSG : Le prix de Neymar, c’est cadeau ! Il promet son retour au Barça

Dans : PSG.

Alors qu’il discute d’une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain, Neymar reste annoncé dans le viseur du FC Barcelone. Ou du moins dans les projets de certains candidats à la présidence du club catalan.

Les joueurs du FC Barcelone ont été prévenus, les salaires et primes prévus en janvier seront reportés sur les années à venir. C’est dire à quel point la situation financière du vice-champion d’Espagne est inquiétante. Et pourtant, certains candidats à la présidence du club catalan font des promesses ambitieuses. C’est notamment le cas de Jordi Farré qui croit au retour de Neymar en provenance du Paris Saint-Germain.

« Les joueurs qui viendront devront être choisis par le directeur sportif, a confié le prétendant au trône du Barça. Dans ce sens, pendant nos réunions, il a déjà été dit que seuls peu de joueurs dans le monde avaient le niveau pour rejoindre le Barça. Des rumeurs qui ont circulé disaient qu'on discutait et oui, on a parlé avec beaucoup de gens parce qu'on doit préparer un projet. On arriverait le 25 janvier et il ne resterait que quatre jours de mercato. »

Neymar, un investissement pertinent

« On a parlé avec beaucoup de joueurs, avec Neymar aussi, a-t-il assuré, avant d’évoquer le prix du Brésilien. Au final, ce ne serait pas du tout cher. S'il faut vendre et relancer la marque Barça, ce n'est pas la même chose de le faire avec ou sans un joueur de top niveau comme lui. Quand on paye un joueur comme lui, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement et il faut investir sur des actifs pour se développer, c'est pareil avec Neymar. Ce type de joueurs ne sont pas du tout chers. » A croire que Jordi Farré ne se rend pas compte de la situation du Barça…