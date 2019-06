PSG : Le Monstre devient bouc émissaire, il n’en croit pas ses yeux

Dans : PSG, Mercato.

Depuis le retour de Leonardo, beaucoup s’attendent à des choix forts du directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Parmi les changements attendus, certains départs sont souhaités par de nombreux spécialistes. On parle notamment de Thiago Silva, que Jérôme Rothen ne veut plus revoir au Parc des Princes la saison prochaine. Pour l’ancien Parisien, le défenseur central et capitaine est malheureusement le symbole des échecs du PSG en Ligue des Champions. Une analyse totalement erronée selon Stéphane Bitton, toujours impressionné par le rendement du Brésilien.

« Le capitaine du PSG, le mythique Ô Monstro comme on l’appelle du côté de la Porte d’Auteuil… Il faut n’avoir vu aucun match du PSG cette saison pour penser que le capitaine du PSG est un "has been" ! C’est le plus régulier, il a fait une magnifique saison, il a été rassurant, efficace, ses qualités techniques sont indiscutables et sa lecture du jeu est restée remarquable », s’est étonné le journaliste de France Bleu Paris.

Thiago Silva injustement visé

« Il a 35 ans ? Et alors ? Paolo Maldini a joué jusqu’à 40 ans au Milan AC, a-t-il rappelé. Il n’est responsable de rien, on veut l’associer à la loose du PSG alors que la loose c’était tout simplement le PSG qui est en train de changer avec l’arrivée de Leonardo. Ce serait dur de faire porter à Thiago Silva la responsabilité des échecs répétés. » Etant donné que le club se démène pour recruter Matthijs de Ligt, l’avenir du cadre parisien semble incertain.