PSG : Thiago Silva, De Ligt… Cette idée de loser fait bondir Rothen

Dans : PSG, Mercato.

A la lutte avec le FC Barcelone et la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain tente de chiper Matthijs De Ligt. Rien de très rassurant pour Thiago Silva.

Souvent pointé du doigt lors des échecs parisiens, le défenseur central de 34 ans pourrait être le grand perdant d’une telle opération. A tel point qu’un départ du Brésilien serait rapidement envisagé. Dans le cas contraire, l’ancien Milanais serait conservé pour compléter l’effectif et contribuer à l’évolution du jeune Néerlandais. Une hypothèse qui agace déjà Jérôme Rothen, persuadé que le capitaine n’a plus sa place à Paris.

« Thiago Silva, je respecte sa carrière et c’est un excellent joueur, mais il a montré ses limites, a estimé l’ancien Parisien sur RMC. Il a fait des bons matchs cette année mais il a montré ses limites une année, deux années, trois années… Stop ! Basta ! Aujourd’hui le PSG a vécu tellement de désillusions sur la scène européenne et française, récemment face à Rennes, que tu ne peux plus avoir des joueurs à cet âge-là, avec ce salaire et ce statut ! Ce n’est plus possible ! Aujourd’hui il représente la lose ! »

Rothen encourage Leonardo

« J’entends aussi qu’il pourrait encadrer De Ligt s’il arrivait au PSG… Mais non ! Tu ne restes pas dans un rôle où tu encadres ! Stop ! (…) Au bout d’un moment, il faut taper du poing sur la table, a réclamé le consultant au nouveau directeur sportif. En plus de ça, ce serait une preuve que Leonardo est bien de retour et qu’il fait des choix forts. Et avec ses choix forts, il aurait le respect de tout l’effectif… Même des grands joueurs ! » Lié à Paris jusqu’en 2020, Thiago Silva sera difficile à bouger cet été.