PSG : Antonio Conte viré lundi ? Le PSG regardera Watford-Chelsea...

Dans : PSG, Premier League, Foot Europeen.

Alors que son nom circule avec insistance du côté du Paris Saint-Germain, Antonio Conte serait en grand danger à Chelsea.

Roman Abramovich n'est pas réputé pour faire dans la dentelle. Et selon The Express, le propriétaire des Blues envisagerait même de mettre Antonio Conte sur la touche, en cas de défaite face à Watford lundi soir... Si cette rencontre de Premier League pourrait donc sceller son destin, l'entraîneur de 48 ans n'est plus en odeur de sainteté à Londres depuis quelques semaines déjà. Malgré son titre de Champion d'Angleterre de la saison passée, l'Italien ne fait plus l'unanimité à Stamford Bridge, vu que son équipe est reléguée à 19 points du leader Man City, et bataillera donc seulement pour une place en Ligue des Champions contre MU, Liverpool et Tottenham.

Annoncé partant en fin de saison, Conte a donc des chances de faire ses valises avant, surtout que Luis Enrique, la cible principale de Chelsea, est actuellement libre de tout contrat suite à son départ estival du FC Barcelone. S'il a déclaré son « intention de respecter ses 18 derniers mois de contrat avec Chelsea », le technicien ne serait pas chaud à l'idée de retrouver son poste de sélectionneur en Italie. Une très bonne nouvelle pour la direction du PSG, qui rêverait de voir Conte sur son banc de touche la saison prochaine en remplacement d'Unai Emery...