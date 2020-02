PSG : Le mercato de Neymar dépend de la C1, c’est limpide

Dans : PSG.

Ce mardi soir, c’est avec son atout offensif n°1 Neymar que le Paris Saint-Germain va défier le Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

Il ne s’agira que du deuxième match de Ligue des Champions à élimination directe disputé par le Brésilien depuis sa venue au PSG. En grande forme depuis la fin de l’année 2019, Neymar porte les espoirs des supporters parisiens sur ses épaules en coupe d’Europe, après les échecs à répétition du Paris Saint-Germain dans la plus prestigieuse des compétitions. Pour Neymar, il est capital de briller de briller en Ligue des Champions sur un plan individuel, mais également sur un plan collectif. D’ailleurs, son avenir au PSG dépend uniquement des résultats du club sur la scène européenne selon son compatriote Ricardo, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux.

« Il a connu beaucoup de blessures depuis 2014 et encore plus au PSG. Là, il revient dans sa meilleure forme et tous les Brésiliens sont heureux de le retrouver à ce niveau-là. Quand j'entraînais Bordeaux, il était déjà très bon. On avait égalisé mais au milieu de terrain, il nous avait fait un mal considérable dans ses choix de jeu. Je pense qu'il est heureux à Paris mais son bonheur dépend de la Coupe d'Europe. Il est ambitieux, il veut toujours plus. Il est venu pour remporter la Ligue des champions, c'est son objectif. S'il a voulu quitter le PSG, c'est à cause des résultats. À la fin, c'est le parcours du PSG en Ligue des champions qui déterminera s'il a été heureux ou non ici » a confié Ricardo dans les colonnes du Parisien, avant de conclure. « Les investissements de Paris auraient dû lui permettre de gagner plus, en trois ou quatre ans. Finalement, ils n'ont pas fait mieux que le PSG des années 90 en Coupe d'Europe. Cela s'appelle la pression. Il faut trouver des joueurs capables de faire des différences par leurs capacités techniques mais surtout mentales, en soutenant la pression ». Reste à voir si ce PSG 2019-2020, porté par Neymar, parviendra à passer un cap en Ligue des Champions.