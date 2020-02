PSG : Neymar « meilleur joueur du monde », fin du débat !

Dans : PSG.

Neymar sera de retour dans l'effectif du Paris Saint-Germain pour le match de ce mardi à Dortmund. Et cela change tout pour le PSG compte tenu du talent du joueur brésilien.

Thomas Tuchel l’a reconnu lundi en conférence de presse, la présence de Neymar avec le PSG contre Dortmund change évidemment totalement la donne. Si certains pensent que la star brésilienne manque de temps de jeu en compétition, après un arrêt d’un peu plus de deux semaines, Sébastien Tarrago estime lui que Neymar est d’un tel niveau qu’il peut bien évidemment faire basculer la rencontre à lui tout seul. Car pour le journaliste, il est clair qu’actuellement l’attaquant du Paris Saint-Germain et de la Seleçao est le footballeur numéro 1 sur la planète, là où Lionel Messi est moins tranchant.

Et Sébastien Tarrago de rappeler quand même que le joueur du PSG est un prodige depuis pas mal de temps et qu'il mérite le respect. « Je pense que Neymar est depuis le début de saison le meilleur joueur du monde. Et même si on me parle de Lionel Messi et de Barcelone, j’ai vu de nombreux matchs du Barça, c’est bien pour dormir, Messi fait encore de belles choses, mais il marche. Aujourd’hui je meilleur joueur du monde c’est Neymar (…) Neymar n’est pas un jeune joueur qui arrive, c’est lui qui a fait gagner la Ligue des champions au Barça en 2015, la remontada c’est lui… », a rappelé le journaliste, qui estime que bien évidemment le Paris Saint-Germain doit se réjouir de ce retour de Neymar pour la Ligue des champions.