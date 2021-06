PSG : Le clin d'oeil de Neymar à Sergio Ramos

Dans : PSG.

Tout proche du PSG, Sergio Ramos a en tout cas déjà conquis Neymar.

Le suspense est total pour l’avenir de Kylian Mbappé au Paris SG et ce sera certainement le sujet numéro 1 des discussions pour le mois de juillet. Mais pour Neymar, tout est réglé depuis sa prolongation. Le Brésilien peut donc se concentrer sur sa sélection et la Copa America, mais aussi sur le profil du PSG pour la saison prochaine. Ainsi, à l’heure où les réseaux sociaux sont forcément épiés et chaque comportement donne lieu à son interprétation, les agissements de Neymar ont mis l’eau à la bouche des supporters parisiens. Ancien joueur du FC Barcelone, le Brésilien n’est pas vraiment un grand fan du Real Madrid, même s’il a un peu mis de côté cette rivalité depuis qu’il a quitté la Catalogne. Mais sur les dernières publications de Sergio Ramos, ancien taulier de la Maison Blanche, le numéro 10 du PSG ne se cache plus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Alors que le défenseur central pressenti entre Paris et Manchester United se filme en train d’enchainer les entrainements physiques pour ne pas perdre la forme pendant ses vacances, Neymar est venu sur ses images pour applaudir les efforts de Sergio Ramos, ce qui n’a pas échappé aux suiveurs. Impossible de ne pas voir cela comme un petit appel du pied, à l’heure où le défenseur espagnol hésite vraiment entre le PSG et Manchester United. En tout cas, tous les grands joueurs sont bons à prendre pour Paris comme pour Neymar, qui verrait certainement d’un bon oeil l’arrivée d’un leader de vestiaire qui est presque habitué à soulever la Ligue des Champions.