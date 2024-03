Wijnaldum en veut encore au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Georginio Wijnaldum n'aura eu le temps que de jouer une seule saison au Paris Saint-Germain mais il garde des souvenirs amers de son passage dans le club de la capitale, qui l'a empêché de revenir dans son club formateur.

Formé au Feyenoord Rotterdam, Georginio Wijnaldum a progressivement gravi les échelons, au PSV, à Newcastle puis à Liverpool, où il s'est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain en Angleterre, remportant notamment la Premier League et la Ligue des Champions. À l'été 2021, le PSG réalise un gros coup en signant le Néerlandais alors au sommet de son art et en fin de contrat du côté des Reds. Mais à Paris, Wijnaldum est méconnaissable et son niveau est loin des attentes. Le taulier des Pays-Bas dispute une saison où il marque 3 buts avant d'être prêté à l'AS Rome. À son retour au PSG, Wijnaldum souhaite partir et revenir au Feyenoord. Mais les exigences des dirigeants parisiens ont fait capoter le transfert, ce qui a conduit à une signature en Arabie saoudite.

Le sale coup du PSG, Wijnaldum n'a pas oublié

Wijnaldum: Ik had in de zomer heel graag naar Feyenoord gewild maar PSG vroeg tien miljoen euro. En dan mijn salaris nog. Het was vrijwel onmogelijk. Alleen met heel veel inleveren misschien, dat wilde ik niet. Er waren niet veel opties verder. #Feyenoord #Oranje pic.twitter.com/FnejwwJSWE — Mikos Gouka (@MikosGouka) March 19, 2024

« J'aurais vraiment aimé aller à Feyenoord cet été, mais le PSG a demandé dix millions d'euros. Et il y avait aussi mon salaire. C'était pratiquement impossible. Peut-être qu'il y avait trop de compromis, mais je ne voulais pas de ça. Il n’y avait pas beaucoup d’options au-delà de ça » a avoué le joueur à ESPN, lui qui évolue désormais en Saudi Pro League, à Al-Ettifaq, avec notamment Moussa Dembélé. Visiblement, le joueur de 33 ans garde en travers de la gorge la décision du PSG d'avoir refusé de baisser le prix du milieu de terrain, naît à Rotterdam et qui jubilait probablement déjà à l'idée de retrouver son club formateur. Annoncé comme le futur patron de l'entrejeu parisien, Georginio Wijnaldum est finalement est gros flop pour Paris.