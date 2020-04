PSG : Le clan Icardi lance l’opération Naples au mercato !

Dans : PSG.

Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan l’été dernier, Mauro Icardi va-t-il quitter le PSG ? Le flou est encore très épais à quelques mois du mercato.

Titulaire indiscutable de Thomas Tuchel en début de saison, l’international argentin était clairement moins bien depuis le début de l’année 2020. Au point de devenir remplaçant au profit d’Edinson Cavani avant l’interruption des compétitions en raison de la crise du coronavirus. A plusieurs reprises, le Paris Saint-Germain a exprimé sa volonté de lever l’option d’achat à 70 ME de Mauro Icardi afin de le recruter définitivement mais dans le camp du joueur, le doute subsiste. Régulièrement, sa femme et agent Wanda Nara prend la parole dans le but de maintenir toutes les portes ouvertes, notamment en Italie. Mais en ce milieu de semaine, c’est le consultant juridique de la famille Icardi, à savoir Elio Letterio Pino, qui s’en est chargé sur l’antenne de Radio Marte.

« Son agent est Wanda Nara et c'est elle qui se charge de ses intérêts. Mais je le connais bien, il est un peu comme mon fils. Il a toujours aimé l'idée de jouer à Naples. Il y a eu un peu de controverses dans le passé avec Maradona, mais il connaît bien l'histoire du club et Naples. (...) Peut-être que Naples n'était pas le club idéal pour qu'il se révèle, mais il n'a absolument rien contre ce club. Pour une raison ou une autre, Mauro ne voulait pas rester en Italie l'été dernier » a indiqué ce proche de Mauro Icardi, avant d'expliquer que l’Argentin n’était toutefois pas si mal au PSG, histoire de ne se fermer aucune porte pour l’avenir. « Il a été très bien avec Paris. C'est vrai qu'il n'a pas joué les deux derniers matchs de Ligue des champions, mais l'effectif est très fort et c'est compréhensible d'être parfois mis sur le banc par Edinson Cavani ». Reste maintenant à voir comment ce dossier se terminera alors qu’en parallèle, Mauro Icardi est également annoncé dans le viseur de la Juventus Turin par la presse italienne.