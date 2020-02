PSG : Le Cavani Ultras Paris c'est fini à cause du mercato ?

Dans : PSG.

Le feuilleton du vrai-faux départ d'Edinson Cavani du Paris Saint-Germain a légèrement égratigné l'image d'El Matador chez les supporters du PSG, y compris les Ultras.

C’était la hantise de certains supporters du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pouvait quitter le PSG lors de ce mois de janvier sans un dernier adieu au Parc des Princes. Mais si le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG a très clairement voulu partir lors de ce mercato, au point même que ses parents ont fustigé les dirigeants parisien, Edinson Cavani sera toujours sous le maillot du PSG pour la fin de cette saison 2019-2020. La dernière de son contrat. Présent dans le groupe convoqué par Thomas Tuchel pour la réception de Montpellier ce samedi au Parc, l’attaquant uruguayen va pouvoir tester sa popularité auprès des supporters du Paris Saint-Germain. Il saura notamment si le CUP lui a pardonne son désir affiché de partir.

Pas de banderole haineuse contre Cavani

A priori, si Edinson Cavani n’a pas à craindre la haine qui était apparue contre Neymar l’été dernier dans les virages du stade parisien, les choses ne seront toutefois plus les mêmes entre lui et les Ultras. « L’épisode du mois de janvier a fissuré l’unanimité des Ultras à propos de leur chouchou. Le Collectif Ultras Paris, parfois rebaptisé Cavani Ultras Paris par certains détracteurs, a été animé par des débats internes », explique Le Parisien. Et le média francilien de préciser que si certains en veulent à El Matador, d’autres estiment que c’est Thomas Tuchel qui l’a poussé vers la sortie en le mettant à l’écart. Quoi qu’il en soit, aucun message ne visera directement Edinson Cavani contre Montpellier.