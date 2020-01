PSG : Pauvre Cavani, obligé de rester à Paris

Dans : PSG.

Après avoir obtenu le feu vert du PSG pour partir en cas d’offre satisfaisante, Edinson Cavani était persuadé qu’il allait terminer la saison à l’Atlético Madrid.

Cela ne sera pas le cas, car la veille de la fermeture du marché des transferts, l’Atlético Madrid et le PSG se sont bien mis d’accord, mais c’était pour arrêter les négociations. Entre les demandes du Paris SG, et celles de Cavani ainsi que son clan, le club espagnol a préféré mettre un terme au débat, et retentera certainement sa chance au mois de juin prochain. Résultat, Edinson Cavani est toujours au PSG pour la deuxième partie de saison, et ce n’est pas Thomas Tuchel qui va s’en plaindre. Ne comptez donc pas sur l’entraineur allemand pour plaindre son attaquant uruguayen.



« Il y a des situations pires dans la vie que rester au PSG et être un attaquant du PSG. Ça va aller vite pour qu'il se sente bien. Il doit regagner confiance, retrouver du rythme. C'est normal pour un attaquant. Edi est là, c'est un grand joueur pour le club. Il n'y a pas de changement dans le groupe. C'est bien, parce qu'on est habitués à vivre avec lui, ensemble. On va voir », a expliqué l’entraineur du PSG, pour qui il ne faudrait pas non plus que Cavani ait trop le moral dans les chaussettes, surtout s’il venait à avoir besoin de lui dans les prochaines semaines. Mais après avoir passé la première partie de saison entre le banc de touche et l’infirmerie, l’ancien napolitain doit certainement se demander s’il aura son mot à dire.