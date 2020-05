PSG : Le Barça rêve de Neymar, puis regarde son compte en banque...

Dans : PSG.

Durant plusieurs mois, Neymar a insisté pour quitter le Paris Saint-Germain et revenir dans son ancien club, à savoir le FC Barcelone.

Mais ce temps semble totalement révolu. En effet, le Brésilien s’est acclimaté à Paris, où il était enfin parvenu à briller dans un match décisif de Ligue des Champions avant l’interruption des compétitions. Conscient d’être dans l’une des équipes les plus compétitives d’Europe et surtout de bénéficier d’un salaire qu’il ne retrouvera sans doute jamais ailleurs, Neymar n’insiste désormais plus pour quitter le PSG au mercato. C’est tout du moins ce qu’a affirmé le journaliste de la BBC, Guilleme Balague dans l’une de ses vidéos sur YouTube. Une bonne nouvelle pour la direction du PSG, qui aimerait faire signer une prolongation de contrat à Neymar.

« C’est très, très difficile, pour ne pas dire impossible. C’est ce que le Barça pense pour le moment, ce qu’ils me disent, que Neymar coûterait énormément d’argent et que les circonstances ne sont pas bonnes pour ce transfert maintenant. Le PSG ne rendra pas les choses faciles pour Barcelone. Neymar essaiera de pousser un petit peu, mais pour le moment il a été très, très silencieux. Les choses peuvent changer en juillet ou en août mais maintenant le Barça ne sent pas qu’il a l’argent pour rendre ce transfert possible » indique le journaliste, pour qui il est clair que Neymar n’ira pas au bras de fer comme il a pu tenter de le faire par le passé afin de quitter le Paris Saint-Germain. Sans le poids d’un clash entre Neymar et le PSG, la direction du FC Barcelone n’a donc quasiment aucune chance de rafler la mise en s’attachant les services de l’international auriverde. Ce qui sonne presque comme la fin du feuilleton même si avec Neymar on le sait, rien n’est figé dans le marbre.