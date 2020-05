PSG : Reviens Neymar, le Barça te pardonne tout

Dans : PSG.

Il y a trois ans, déjà, le Paris Saint-Germain réalisait le plus gros transfert de l’histoire du football en levant l’option d’achat de Neymar inscrite dans son ancien contrat au FC Barcelone.

Un montant de 222 millions d’euros qui ne sera pas battu de si tôt, même si le potentiel transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid pourrait bien se négocier dans ces eaux-là. En attendant, et alors qu’il réalisait sa meilleure saison sous le maillot du PSG avant l'interruption des compétitions européennes à cause de la pandémie de Covid-19, Neymar est de nouveau annoncé sur le départ à Paris. Tout proche d’un retour à Barcelone durant l’été 2019, l'international brésilien pourrait encore animer le prochain marché des transferts, du moins chez un seul des deux clubs. Du côté du Camp Nou, de nombreuses voix s'élèvent pour que le FCB recrute une deuxième fois Neymar. C’est notamment le cas chez Joan Gaspart.

« J'adorerais revoir Neymar au Barça. Je comprends qu'il peut encore contribuer au succès de Barcelone. Ce que je ne sais pas, c'est les petits caractères. Je pardonne ce qu'il faut pour le récupérer. Je voudrais qu'il joue pour le FC Barcelone », a lancé, dans la presse espagnole, l’ancien président du Barça. Pour Gaspart, l’apport d’un potentiel recrutement de Neymar ferait donc oublier toutes les crasses que l’attaquant de 28 ans a pu faire au Barça ces dernières années, avec un départ pas forcément très classe et des procès dans tous les sens pour des histoires de primes diverses et variées… Malgré tout, le FCB aura quand même beaucoup de mal à rapatrier Neymar. Car même si le Brésilien est à deux ans de la fin de son contrat au PSG, la direction de Paris ne lâchera pas sa star pour moins de 150 ME. Un chiffre désormais impensable sur le mercato 2020, surtout pour un Barça en manque de liquidités.