PSG : Le Barça le largue, le Paris SG à l'affût

Avec le départ en très bonne voie de Thomas Meunier pour Dortmund, le PSG va de nouveau être embêté au poste d’arrière droit.

Thomas Tuchel n'a en effet jamais trouvé la perle rare à ce poste. La saison passée, Daniel Alves était branché sur courant alternatif et n’a pas forcément répondu présent dans les grands matchs. Cette saison, la concurrence semblait plus ouverte entre Colin Dagba, Thilo Kehrer et Thomas Meunier. Mais c’est finalement le Belge qui a enchainé, ses deux « adversaires » ne parvenant pas à exploser, et squattant souvent l’infirmerie. Avec le départ du Diable Rouge, annoncé très proche de Dortmund et en fin de contrat, il y a donc un trou béant à combler. A l’heure actuelle, pour les grandes ambitions parisiennes, il semble difficile de pouvoir tout miser sur l’Allemand et le Français, c’est pourquoi le PSG regarde ce qui se propose à ce poste depuis quelques temps déjà.



Justement, il y en a un que le Paris SG a longtemps ciblé et qui apparait désormais sur le marché des transferts. Il s’agit de Nelson Semedo, qui n’a jamais su s’imposer au FC Barcelone, et est invité à se trouver un nouveau club. Eric Abidal lui a récemment fait savoir qu’il ne le conserverait pas la saison prochaine, affirme ainsi Mundo Deportivo. Le latéral portugais de 26 ans avait été recruté en 2017 pour 30 ME, une somme non négligeable pour un joueur à son poste. Depuis, l’ancien du Benfica a tout de même passé la barre des 100 matchs avec le Barça, mais il n’a jamais pu être considéré comme l’alter-égo de Jordi Alba sur l’autre aile. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Semedo est désormais disponible pour une somme toujours proche de 30 ME, même si à Paris comme ailleurs, tout le monde sait que le club catalan a besoin de vendre pour se payer des recrues de premier choix l’été prochain…