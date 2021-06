PSG : Donnarumma pour punir Navas, le Qatar jugé incompétent

Dans : PSG.

Proche du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma ne sera peut-être pas prêté la saison prochaine. L’Italien pourrait devenir le concurrent de Keylor Navas qui a déçu les dirigeants du club en Ligue des Champions. Une sanction jugée injuste pour le Costaricien.

Si la saison du Paris Saint-Germain laisse un goût amer, ce n’est pas seulement à cause de la perte du titre en Ligue 1. Le dauphin du LOSC a certes atteint le dernier carré de la Ligue des Champions mais son parcours se serait arrêté beaucoup plus tôt sans les exploits de Keylor Navas, héroïque en huitièmes contre le FC Barcelone puis face au Bayern Munich en quarts. Malheureusement pour lui, le gardien parisien a été moins inspiré en demi-finale aller contre Manchester City (défaite 1-2).

Et selon le Corriere dello Sport, c’est justement cette performance décevante qui a incité la direction à négocier la venue de Gianluigi Donnarumma. Un traitement incompréhensible pour le journaliste Patrick Juillard. « Quelle ingratitude envers Navas et quelle absolue méconnaissance du football de la part de QSI si cela se confirme, a réagi le spécialiste sur Twitter. À moins qu’il ne s’agisse de justifier un arrangement entre Leonardo et Raiola, façon "qui veut noyer son chien l’accuse de la rage" ? »

Navas pourrait surprendre le PSG

« Condamner son meilleur joueur de la saison sur un match ? Décidément, QSI progresse dans sa connaissance du football. Le PSG va de mieux en mieux, a-t-il ironisé. (…) Même pour le futur : qui peut prédire ce que sera le marché à ce moment-là, dans deux ou trois ans (peut-être de meilleures opportunités que Donnarumma) ? Et qui peut deviner quel sera le niveau de Navas dans ce même délai ? On a déjà vu des gardiens rester au top plus longtemps. » D’accord verbalement avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma serait sur le point de passer sa visite médicale avant sa signature pour cinq ans.