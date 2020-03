PSG : Meunier quitte Paris pour Dortmund, fin du suspense !

Dans : PSG.

En fin de contrat le 30 juin prochain, Thomas Meunier va bel et bien quitter le PSG pour rejoindre le Borussia Dortmund cet été au mercato.

A la fin du mois de janvier, l’international belge du Paris Saint-Germain affirmait après la victoire parisienne contre Lille qu’il n’avait aucune nouvelle de sa direction au sujet d’une éventuelle prolongation de contrat. « Je n’ai toujours pas de nouvelles. Ils sont occupés avec d’autres joueurs, d’autres priorités. On verra à partir du 1er février. Je pense que l’on se mettra autour de la table » indiquait le latéral droit du PSG. Les négociations ont peut-être eu lieu, mais elles n’ont pas permis de trouver un accord pour une prolongation et c’est donc libre de tout contrat que Thomas Meunier va s’en aller l’été prochain.

Comme pressenti depuis plusieurs jours, c’est au Borussia Dortmund que l’ancien défenseur du FC Bruges va rebondir. Ce mardi, c’est le journal Bild qui confirme l’information selon laquelle un accord de principe a bel et bien été trouvé entre le Borussia Dortmund et le clan de Thomas Meunier pour un contrat de quatre ans. Une belle opération réalisée par l’écurie entraînée par Lucien Favre, surtout quand on sait que l’ancien technicien de Nice utilise régulièrement un système à cinq défenseurs, dans lequel Thomas Meunier est particulièrement à l’aise, notamment avec la sélection nationale. Pour rappel, le BVB perdra Achraf Hakimi, prêté sans option d’achat par le Real Madrid le 30 juin prochain. Raison pour laquelle il était urgent pour Dortmund de recruter un latéral droit performant. C’est le cas avec Thomas Meunier, qui peut d’ores et déjà s’engager officiellement avec le BVB s’il le souhaite, tout en terminant la saison au PSG.