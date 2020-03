PSG : Le Barça fait de la place pour Neymar, Umtiti dégagé

Dans : PSG.

Le football est sur pause, mais le FC Barcelone s’est quand même fixé un objectif pour l’été, ou du moins le prochain marché des transferts.

Il s’agit de faire revenir Neymar, pour qui Lionel Messi se montre très insistant, au point de faire plier ses dirigeants. La superstar argentine veut jouer à nouveau avec le numéro 10 du PSG, et contrairement à l’été 2019, le Barça compte faire l’effort pour obtenir gain de cause. Les planètes s’alignent plus facilement. Les difficultés offensives du club blaugrana sont criantes, et Neymar ferait certainement beaucoup de bien. Le PSG se montrera moins gourmand sur le plan financier, le Brésilien arrivant à deux ans de la fin de son contrat. Et surtout, le FC Barcelone compte bien présenter une meilleure offre financière, le Qatar ayant bien l’intention de récupérer au moins 150 ME avec Neymar. Pour arriver à ce total, un échange avec Griezmann serait l’idéal, mais faire partir le Français un an après son arrivée semble impossible. Dès lors, il faudra faire marcher la planche à billets, et vendre quelques joueurs pour arriver au total demandé.

C’est pourquoi le Daily Star annonce qu’Arsenal discute déjà avec le Barça pour récupérer Samuel Umtiti. Invité à partir, l’ancien lyonnais n’est pas vraiment désireux de changer d’air, mais selon le média anglais, il est très clairement poussé vers la sortie, et la somme de 50 ME, contre 60 ME l’été dernier, est demandée. Un montant copieux pour un joueur longtemps touché par les blessures. Mais Arsenal a un cruel besoin en défense centrale, son point très faible de cette saison, et possède, malgré ses faibles résultats des dernières années, un attrait certain pour les joueurs français, avec la présence de l’ami de Samuel Umtiti Alexandre Lacazette, en plus d’avoir les poches bien remplies.