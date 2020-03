PSG : Quand les élections poussent Neymar à Barcelone !

Dans : PSG.

Même si Neymar semble revivre au Paris Saint-Germain, les médias espagnols pensent toujours que Lionel Messi et le Barça veulent le faire revenir au prochain mercato.

En France ce sont les élections municipales qui agitent l’actualité politique, mais à Barcelone c’est plutôt le futur scrutin pour la gestion du Barça qui passionne les socios. Même si Josep Maria Bartomeu s’est tiré sans souci majeur de la ténébreuse histoire des faux comptes sur les réseaux sociaux, le président du FC Barcelone sait que l’opposition sera farouche en 2021 et qu’il doit désormais tout faire pour préparer ce scrutin. Et pour obtenir un nouveau mandat de six ans, Josep Maria Bartomeu veut maintenir l’unité dans son vestiaire, notamment en évitant de se mettre à dos Lionel Messi, lequel est le garant des bons résultats et d’une relative stabilité au sein d’un club qui a perdu de sa superbe. Et c’est là que le nom de Neymar sort du chapeau.

Pour Don Balon, dans cette quête acharnée d’une réélection, Josep Maria Bartomeu veut se servir de Neymar. « Au Barça, les preuves sont là que le « plan Neymar » restera sur la table aussi longtemps que le conseil d'administration actuel restera à son poste. A la présidence du FC Barcelone, on pense que l'arrivée du Brésilien peut améliorer les relations avec les supporters et stabiliser la situation avec Leo Messi », explique le média espagnol, qui pense que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne résistera pas si le Barça lui propose de rejoindre une vraie équipe compétitive pour la saison prochaine.