PSG : La deuxième recrue arrive, pour 6 ME

Dans : PSG.

Décidément, Leonardo n’a pas allé bien loin pour trouver ses recrues cet été.

Après avoir fait venir Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan un an après son prêt au PSG, le directeur sportif a décidé de changer d’avis et va conserver Sergio Rico. Même si l’option d’achat est partie en fumée il y a bien longtemps, le Paris SG est revenu vers le FC Valence ces derniers jours. La difficulté de trouver un remplaçant à bon prix, les bonnes performances de Sergio Rico en Ligue des Champions lorsqu’il a suppléé Keylor Navas et le fait qu’il soit déjà bien intégré à l’effectif, ont relancé les négociations. Selon MARCA, tout s’est bouclé très rapidement et Sergio Rico va prochainement être définitivement parisien. Son transfert va coûter 6 ME, soit moins que les 10 ME prévus initialement dans l’offre d’achat, ce qui avait eu le don de refroidir le Paris SG au départ.

Une économie non négligeable et une décision qui va aussi permettre de pousser un peu plus Alphonse Areola vers la sortie, lui qui revient d’un nouveau prêt au Real Madrid. Sergio Rico sera donc le gardien numéro 2 du PSG cette saison, lui qui n’a vraiment pas coupé les ponts avec ses ex et futurs coéquipiers, puisqu’il les a retrouvés la semaine dernière à Ibiza. Certains joueurs du PSG sont même restés un jour de plus pour célébrer son anniversaire, lui qui a désormais 27 ans. Une deuxième arrivée qui va en tout cas permettre de boucler un poste qui ne pouvait pas rester avec seulement Keylor Navas et Marcin Bulka, même si cela pourrait aussi pousser le Polonais vers le départ.