PSG : Paris exige une promo à 50 % pour Sergio Rico !

L’été dernier, le Paris Saint-Germain s’offrait Sergio Rico sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du FC Séville.

Le gardien espagnol de 26 ans, utilisé à 8 reprises cette saison toutes compétitions confondues, est globalement apprécié par Thomas Tuchel et par les cadres du vestiaire du PSG. Sans surprise, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo sont donc plutôt favorables à la signature définitive du joueur. Mais à en croire les informations récoltées par El Gol Digital, il est hors de question pour la direction du Paris SG de payer les 10 ME réclamés par le FC Séville pour un gardien, certes d’un bon niveau, mais qui a monté certaines limites, notamment lors du match face aux Girondins de Bordeaux en Ligue 1.

C’est ainsi que le média espagnol indique que le Paris Saint-Germain ne recrutera pas Sergio Rico pour une somme supérieure à 5 ME lors du prochain mercato hivernal. Reste à voir quelle sera la position du club andalou devant une telle offre de la part du PSG. De son côté, Sergio Rico rêve de signer définitivement à Paris comme il l’avait indiqué il y a quelques semaines. « C'est formidable d'être ici à Paris. Je suis content d'avoir de la continuité. Quand on est deuxième gardien, c'est difficile d'avoir la confiance et la régularité nécessaire. C'était un rêve d'être ici et une grande satisfaction d'être là. Alors, bien sûr, j'aimerais rester. Mes partenaires m'ont bien accueilli. J'ai un contrat avec le FC Séville, et je suis prêté avec option d'achat. Leonardo décidera le moment venu ». Pour l’heure, l’issue de ce dossier est donc encore incertaine mais du côté de Paris comme du joueur, on semble d’accord pour continuer l’aventure en commun.