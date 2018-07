PSG : Bonucci arrive avec Buffon au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

La rumeur de l'intérêt possible du Paris Saint-Germain pour Leonardo Bonucci circulait depuis plusieurs jours, le défenseur central de l'AC Milan plaisant au staff du club de la capitale. Mais ce lundi l'affaire devient très sérieuse. En effet, Tuttosport l'affirme à sa Une, l'ancien joueur de la Juventus, parti l'été dernier à Milan pour 40ME, va arriver au PSG dans la foulée de Gianluigi Buffon. Si le gardien de but international italien est attendu d'ici la fin de la semaine, une présentation étant même envisagée vendredi prochain, on ne sait pas encore si le Paris Saint-Germain verrouillera le dossier Leonardo Bonucci dans le même timing. En tout cas, Buffon ne serait pas étranger à ce renfort du Paris SG, le portier, qui connaît évidemment très bien Bonucci, ayant plaidé sa cause auprès des décideurs parisiens. Reste que tout n'est pas encore verrouillé.

Car le quotidien sportif turinois précise que l'agent de Leonardo Bonucci a également dans les mains une offre venue d'un grand club de Premier League. Une réunion devrait rapidement se tenir entre le clan Bonucci et les dirigeants de l'AC Milan, lesquels devront faire un choix final, le défenseur italien ayant encore quatre ans de contrat. Mais compte tenu de la situation actuelle du légendaire club lombard, dont on va finir par ne plus savoir à qui il appartient vraiment, le PSG pourrait bien tirer les marrons du feu et donner un accent made in Italie à sa défense, ce qui changera un peu de celui du Brésil.