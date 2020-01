PSG : La demande folle d’Arsenal pour Kurzawa

Dans : PSG.

Intéressé par Layvin Kurzawa, Arsenal a fait une première proposition au PSG lors de ce mercredi. Pas vraiment au niveau attendu.

Avec seulement six titularisations en Ligue 1, à des moments où Thomas Tuchel avait surtout décidé de faire souffler Juan Bernat, et quelques matchs de Coupe, Layvin Kurzawa doit trouver le temps long. Le défenseur avait prévu d’aller quand même au bout de son contrat, pour négocier librement avec son futur club en fin de saison, et toucher également une belle prime à la signature. Mais son départ en janvier est toujours envisageable, surtout qu’Arsenal est sur les rangs. Toutefois, une autre info que celle du Sun, qui expliquait que les Gunners étaient prêts à mettre 7 ME sur la table pour récupérer l’ancien monégasque maintenant, est venue quelque peu doucher l’ambiance.

En effet selon The Athletic, dont le journaliste David Ornstein suit de très près l’actualité d’Arsenal, Raul Sanllehi, le directeur du football d’Arsenal, négocie actuellement avec le PSG pour récupérer Layvin Kurzawa gratuitement. L’idée serait de récupérer le joueur pour zéro euro, et de permettre ainsi au Paris SG d'éviter de payer le salaire de son défenseur pendant six mois. Vraiment pas de quoi sauter au plafond pour le PSG, qui économiserait un peu plus d’1 ME. Même si Kurzawa est très peu utilisé, voir un club anglais négocier à la baisse à ce point risque de ne pas passer pour Nasser Al-Khelaïfi, qui préfère certainement garder l’international français dans son effectif jusqu’au bout de la saison, que de le donner en Premier League.