PSG : 7 ME pour Kurzawa, Arsenal attaque

Dans : PSG.

Arsenal envisage de mettre 7 ME pour récupérer Layvin Kurzawa, suffisant pour convaincre le PSG de lâcher son défenseur gauche à six mois de la fin de son contrat.

Plutôt en jambes ce mercredi soir à Monaco, Layvin Kurzawa traverse toutefois une nouvelle saison décevante avec le Paris SG. Le latéral gauche n’est plus du tout dans l’optique de prolonger son contrat, et devrait quitter le club en fin de saison. A moins d’avoir une proposition qui ne se refuse pas, et permette aussi au PSG de s’en tirer à bon compte. C’est ce qui est en train de se présenter selon The Sun, qui évoque une offre à venir d’Arsenal pour récupérer l’ancien monégasque. Les Gunners seraient prêts à lâcher 7 ME afin de récupérer le latéral gauche, une somme jugée nécessaire par Nasser Al-Khelaïfi pour donner son feu vert à ce départ.

D’autant qu’à gauche, Thomas Tuchel n’a jamais hésité à aligner Abdou Diallo, signe qu’un transfert de Kurzawa ne mettrait pas en péril l’effectif disponible de l’entraineur allemand. Amoindri en raison de plusieurs défenseurs blessés, Arsenal représente un point de chute que l’arrière parisien apprécie, avec la possibilité d’avoir un temps de jeu en augmentation. Reste à savoir si Kurzawa, qui est en plein changement d’agent et avait plutôt prévu de partir libre en fin de saison, est prêt à faire rapidement ses valises. Le PSG n’y verrait en tout cas aucun inconvénient même si en effet, le joueur reste sur une dernière bonne note à Monaco.