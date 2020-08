PSG : La C1 et le Ballon d’Or, Neymar rêve plus grand !

Dans : PSG.

Trois ans après sa signature au Paris Saint-Germain, Neymar pourrait remporter la Ligue des Champions, l’un de ses grands objectifs avec le club de la capitale.

Plus personne ne doute de l’implication de Neymar avec le Paris Saint-Germain. Longtemps critiqué pour ses envies d’ailleurs, ses blessures à répétition et son manque de professionnalisme, le numéro 10 parisien a fait taire ses détracteurs avec de belles prestations dans toutes les compétitions. Et notamment en Ligue des Champions, l’un de ses grands objectifs cochés à son arrivée.

« La demi-finale a été une très bonne performance, mais personne ne se souvient des vainqueurs en demi-finales, a confié le Brésilien au Daily Star avant la finale dimanche. C'est terminé maintenant. Le Bayern sera un très gros test et on sera prêt. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais on joue aussi à un niveau élevé et je sens que j'évolue à mon meilleur niveau depuis mon arrivée à Paris. C'est là où l'on veut être. Les propriétaires ont un grand projet et le fait d'être considéré comme la meilleure équipe en Europe fait partie de ce projet. On n'en a jamais été aussi proche maintenant, mais on doit resté concentré. » Bien sûr, Neymar n’oublie pas totalement ses ambitions personnelles.

« Ce serait marquer l’histoire »

« Messi et Ronaldo ont évidemment dominé le Ballon d'Or parce que sur les 10 dernières années, ils n'étaient pas sur la même planète. Ce serait un honneur de le remporter, a reconnu l’ancien Barcelonais. Mais cela vient avec ce que vous réalisez sur le terrain et l'aide que vous apportez à votre équipe pour gagner. Donc c'est là-dessus que je me concentre. Tout le reste se mettra en place si cela doit venir. Remporter la Ligue des Champions, c'est spécial, je le sais. Mais la gagner avec le PSG, ce serait marquer l'histoire, et c’est exactement ce que je suis venu faire ici. » Impensable il y a encore quelques mois, Neymar pourrait devenir une légende du club francilien.