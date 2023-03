Kim Min-Jae et Skriniar, la défense qui fait rêver Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Désireux de renforcer sa défense lors du prochain mercato, le PSG s’intéresse à Kim Min-Jae, auteur d’une saison énorme à Naples.

Recruté à Fenerbahçe pour 18 millions d’euros l’été dernier afin de succéder à Kalidou Koulibaly, Kim Min-Jae réalise une saison exceptionnelle à Naples. Grand artisan de la première place du club napolitain en Série A, le défenseur sud-coréen de 26 ans a tapé dans l’œil des plus grands clubs européens. Sous contrat avec Naples jusqu’en juin 2025, il n’a aucune raison de quitter un club qui a de grandes chances d’être champion d’Italie à la fin de la saison. Cela étant, sa cote est énorme sur le marché des transferts et celui qui était courtisé par le Stade Rennais il y a un an risque de recevoir de multiples offres dans les semaines à venir. L’une d’entre elle pourrait bien émaner du Paris Saint-Germain. En effet, à en croire les informations du Corriere dello Sport, Luis Campos est très intéressé par Kim Min-Jae et aimerait en faire son second renfort défensif du mercato estival après Milan Skriniar.

Kim Min-jae on the links with Premier League clubs to trigger release clause in June: “I can't be bothered by transfer rumours because they aren’t true” 🇰🇷 #transfers



“Now I’m focusing on the team and on the Champions League, rather than that kind of nonsense”. pic.twitter.com/bXtSLdUKU3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2023

L’objectif du coordinateur sportif du Paris Saint-Germain est de frapper un très gros coup sur le marché des transferts en bâtissant une défense de fer au PSG. Après avoir obtenu la signature de Milan Skriniar dans l’optique de la saison prochaine, Kim Min-Jae est donc la seconde cible de luxe du Paris Saint-Germain. Dans ce dossier, la concurrence sera néanmoins féroce pour le club de la capitale car Manchester United est également sur les rangs. Les Red Devils rêvent du Sud-Coréen et aimeraient idéalement l’associer à Raphaël Varane la saison prochaine. Manchester United et le PSG sont sur les rangs, mais d’autres clubs dont les noms n'ont pas encore filtré suivent également l’évolution de ce dossier. De son côté, Naples reste serein et espère conserver le joueur en le prolongeant et en augmentant sensiblement sa clause libératoire qui n’est actuellement que de 45 millions d’euros. Quoi qu’il en soit, Aurelio de Laurentiis fera un gros coup cet été, soit en conservant son joueur, soit en le vendant pour plus du double de son prix d’achat.