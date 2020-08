PSG : Un cadre du Bayern ciblé, la rumeur qui va énerver

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central et d’un latéral gauche, le Paris Saint-Germain a peut-être trouvé la recrue idéale au Bayern Munich, son futur adversaire en finale de la Ligue des Champions dimanche.

Focalisé sur son objectif en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’est pas encore passé à l’action sur le marché des transferts. Mais on imagine que Leonardo a bien préparé son mercato. Et pour cause, le directeur sportif parisien devra renforcer plusieurs postes, principalement dans le secteur défensif où David Alaba (28 ans) serait le bienvenu. Déjà évoquée cet été, la piste menant au défenseur polyvalent du Bayern Munich serait toujours d’actualité si l’on en croit Soccer Link. En effet, Leonardo garderait le contact avec l’Autrichien depuis plusieurs semaines. Le Bavarois deviendrait même une priorité selon nos confrères.

Il faut dire que ce dossier peut représenter une très belle affaire pour le Paris Saint-Germain, conscient que le natif de Vienne a entamé la dernière année de son contrat. Et pour le moment, Alaba semble encore loin d’un accord avec ses dirigeants pour une prolongation. Les discussions entre les deux parties seraient plutôt tendues, d’où l’apparition de clubs intéressés comme le champion de France, qui pourrait très bien utiliser le cadre du Bayern en défense centrale, pour compenser le départ à venir de Thiago Silva, ou au poste de latéral gauche, celui que Juan Bernat pourrait bientôt laisser libre. Autre avantage pour les Parisiens, cette rumeur relancée juste avant la finale de la C1 dimanche pourrait bien perturber Alaba.