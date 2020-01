PSG : L'OL est dur en affaire, l’Angleterre fonce à Paris

Dans : PSG.

A la recherche d’un avant-centre au mercato hivernal, Manchester United et Chelsea espéraient rafler la mise dans le dossier Moussa Dembélé.

Mais à moins d’un tremblement de terre en fin de mercato, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne bougera pas cet hiver. En effet, à travers un communiqué publié la semaine dernière, le club rhodanien a posé les barbelés autour de son buteur, auteur d’un doublé face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France. Devant l’inflexibilité de l’Olympique Lyonnais, les cadors de Premier League se tournent désormais vers Paris, à en croire les informations de L’Equipe.

Et pour cause, le quotidien national affirme dans son édition du jour que Chelsea et Manchester United sont maintenant très intéressés par un certain Edinson Cavani, auteur d’un doublé en Coupe de France dimanche soir et dont le contrat avec le PSG expirera en juin prochain. Si le Matador de Paris ne dirait pas non à un départ dès le mois de janvier, c’est plutôt une arrivée l’été prochain pour zéro euro que Chelsea et Manchester United viseraient, même si le besoin de recruter un avant-centre est criant pour les Blues. Reste à voir si Edinson Cavani se laissera tenté par un challenge en Angleterre, lui qui avait trouvé un accord moral avec l’Atlético de Madrid pour une arrivée libre, et une grosse prime à la signature, lors du prochain mercato estival. Assurément, le feuilleton Cavani est totalement relancé par la toute-puissance de la Premier League…