Donnarumma et le PSG, c'est mort

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En reléguant Gianluigi Donnarumma sur le banc contre le Bayern Munich, Luis Enrique a fait un choix fort. Mais l'entraîneur du PSG a probablement perdu le gardien de but italien.

C'était dans l'air du temps, et cela s'est confirmé mardi soir, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a choisi de faire de Matvey Safonov son numéro 1 en Ligue des champions face à Munich. Une décision forcément spectaculaire, puisque dans le même temps, c'est Gigio Donnarumma, titulaire depuis des lustres, qui a rejoint le banc de touche. Pour le gardien de but international italien, le coup est forcément très rude au moment où l'on n'entend plus réellement parler de sa prolongation de contrat avec le PSG.

Luis Enrique a justifié cette décision par des qualités techniques que le gardien russe aurait sur le plan de la relance. Mais on l'a vu pendant 90 minutes, Safonov n'a rien de plus que Donnarumma dans ce secteur, et sa responsabilité dans le but du Bayern Munich est totale. Pour Daniel Riolo, avec cette décision, Luis Enrique va totalement perdre Gianluigi Donnarumma, ce qui n'est bon ni pour le Paris Saint-Germain, ni pour le vainqueur de l'Euro 2021.

Donnarumma en danger au PSG

Le journaliste de RMC n'a aucun doute sur l'impact brutal de cette décision tactique prise aux dépens du gardien de but italien. « Les arrêts qu’il fait, Donnarumma les fait aussi tous les jours. Le problème, ce n’est pas la bourde, c’est pourquoi se mettre dans l’embarras dans ce jeu avec les gardiens ? ‘Je te mets toi, je te mets toi’. Maintenant, il a perdu Donnarumma. C’est fini, il ne le verra plus. Mais pourquoi tu avais besoin de faire ça ? Ce n’est pas comme si tu avais fait rentrer Sepp Maier ou Lev Yachine. Tu as fait entrer Safonov, l’ancien gardien de Krasnodar ! Vous voulez qu'on en parle du but encaissé ? Il a été ridicule », fait remarquer Daniel Riolo.