PSG : Cavani à Madrid, accord trouvé au mercato d'été !

Tandis qu'une délégation de l'Atlético Madrid était annoncée à Paris samedi pour négocier dans le dossier Edinson Cavani, Sky annonce que l'accord est trouvé entre le buteur du PSG et les Colchoneros.

L’histoire d’amour entre Edinson Cavani et le Paris Saint-Germain ne se terminera donc pas lors de ce mois de janvier, même si le meilleur buteur de l’histoire du PSG a décidé quel sera son avenir. Car si des représentants de l’Atlético Madrid ont fait le voyage jusque dans la capitale ce week-end, ils n’ont pas obtenu d’accord avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, mais en ont eu un avec El Matador. Même si Diego Simeone espère encore que ses dirigeants feront une offre capable de faire changer d’avis Paris, du côté du Parc des Princes les supporters auront quelques mois de plus pour rendre hommage à celui qui est devenu l’idole absolu.

Contrat de deux ans pour Cavani à Madrid

Selon Sky Italie, c’est un contrat de deux ans qui attend l’été prochain Edison Cavani à l’Atlético Madrid, l’attaquant uruguayen, qui sera alors libre de tout contrat pourra signer avec une belle prime, mais un salaire éloigné de celui qu’il touche au Paris Saint-Germain actuellement. Les détails de l’accord ont été ficelés entre les deux parties, et reste désormais à attendre la fin de saison. Sauf énorme surprise, El Matador va encore enchanter la Ligue 1 pendant une moitié de saison et il pourra ensuite ranger son casier au Camp des Loges et découvrir un nouveau championnat, la Liga.