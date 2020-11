PSG : L'offre d'Al-Khelaïfi, Mbappé et Neymar vont être scotchés

Dans : PSG.

Avec des finances forcément impactées par la crise sanitaire, comment le PSG va parvenir à faire des offres convaincantes à Neymar et Mbappé pour prolonger leur contrat ?

Surtout que le Paris SG continue de payer, pour encore un an, les traites des transferts des deux joueurs achetés en 2017 pour 400 ME. Pas évident donc, mais à Doha, on a forcément déjà pensé à cette situation. Et à l’heure où Leonardo a assuré que les négociations devenaient sérieuses pour prolonger les deux stars du PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait bien se présenter avec une solution assez inédite dans son ampleur selon L’Equipe. Il s’agit d’un salaire par palier, qui doublerait quasiment à chaque saison supplémentaire passée dans le club. Une manière de dire que, si le PSG est capable de faire des gros efforts financiers pour prolonger les contrats, ce n’est pas pour permettre à Neymar et Mbappé de rester simplement une saison de plus, à moins qu’il y perdent beaucoup sur le plan financier.

Résultat, l’idée serait par exemple de proposer un salaire de 10 ME par an la première année, quand le PSG devra encore rembourser les transferts, puis de 25 ME la deuxième, ce qui est déjà plus dans les habitudes des deux joueurs, et enfin de 40 ME la troisième pour les récompenser de leur fidélité. Cela impliquerait un effort réel à effectuer pour Mbappé et Neymar, avec sur le plan financier un intérêt à s’engager sur le long terme. Le Français avait déjà signé un contrat du même acabit à son arrivée à Paris, mais son augmentation salariale n’avait rien de comparable. D’autres clubs procèdent de la sorte, comme le FC Barcelone avec ses stars comme Messi ou Neymar à l’époque, qui sont augmentées ou perçoivent une énorme prime à chaque saison de plus passée en Catalogne, mais cela n’est bien évidemment jamais allé dans les proportions que le PSG compte proposer à ses deux atouts offensifs.