PSG : Pierre Ménès l'annonce, Neymar et Mbappé restent à Paris

Tandis que les rumeurs se multiplient sur l'avenir de Neymar et Kylian Mbappé, Pierre Mén!s pense que le Paris Saint-Germain va garder ses deux stars.

La presse espagnole veut encore y croire, Neymar pourrait rejoindre le FC Barcelone au mercato 2021 et Kylian Mbappé le Real Madrid, les deux joueurs du PSG étant à un an de la fin de leur contrat avec le club parisien. Sur le papier, tout est évidemment possible, mais dans la réalité, la situation économique engendrée par la crise du covid a redistribué les cartes, les superpuissances que sont le Barça et le Real Madrid n’échappant pas à des économes budgétaires violentes. Et pour Pierre Ménès, cela va clairement inciter Neymar et Mbappé à rester au Paris Saint-Germain et même à prolonger, sauf à consentir à d’énormes efforts sur le plan salarial. Pour le consultant de Canal+, le PSG est en bonne position pour garder ses deux stars.

« Il y a une info qui m’a beaucoup frappé, c’est que la prolongation de Sergio Ramos au Real Madrid posait des problèmes d’ordre financier. Et c’est le même club qui a budgété 180ME pour prendre Mbappé au PSG ? Donc là faut m’expliquer aussi où est la cohérence parce que je pense que Mbappé prendra un salaire largement aussi important que celui de Ramos pour ne pas dire plus. Oui il y a le covid, oui il y a la crise et les clubs qui étaient potentiellement des gros acheteurs au mercato ne seront peut-être plus là ou le seront peut-être encore moins. Je pense que oui, financièrement, dans cette optique le bon calcul pour Neymar c’est de rester au PSG puisque je crois qu’il négocie avec le même salaire qui reste monstrueux. Et puis je pense aussi qu’il est heureux à Paris maintenant, qu’il s’est habitué à la ville. On voit qu’il montre un attachement à Paris depuis une année qu’il ne montrait pas avant. Moi, égoïstement pour la Ligue 1 je préfère avoir Neymar en France que Neymar en Angleterre ou en Espagne », a fait savoir, dans PierrotFaceCam, Pierre Ménès.