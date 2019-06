PSG : L'Inter s'active au mercato pour laminer Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce week-end, la presse italienne révélait l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Valentino Lazaro, un jeune latéral droit évoluant au Herta Berlin. Priorité du club de la capitale pour combler un éventuel départ de Thomas Meunier, l’Autrichien de 23 ans figure également dans le viseur d’Antonio Conte, le nouveau coach de l’Inter Milan. En effet, l’ancien sélectionneur de l’Italie aimerait faire de Lazaro son piston droit, dans son dispositif à cinq défenseurs du côté de San Siro.

Et à en croire les informations obtenues par le Corriere dello Sport en ce début de semaine, l’Inter Milan compte bien faire son maximum pour griller Paris dans ce dossier. Ainsi, une réunion en interne s’est tenue hier au siège de la direction de l’Inter afin d’organiser un plan de bataille pour recruter Lazaro. Une offre d’environ 20 ME serait d’ores et déjà dans les tuyaux. Reste à voir si cela sera suffisant pour éloigner le PSG de ce dossier et surtout, pour convaincre son club du Herta Berlin, qui pourrait profiter de cette bataille à deux pour faire monter les enchères à sa guise.