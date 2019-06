PSG : Une piste surprise et Paris fait paniquer l’Inter au mercato

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Mécontent du travail d’Antero Henrique, le Paris Saint-Germain s’apprête à le licencier pour récupérer Leonardo.

Et qui dit nouveau directeur sportif dit changement de cibles sur le marché des transferts. Si la piste du défenseur central Matthijs De Ligt reste prioritaire, il faut s’attendre à l’apparition de dossiers non évoqués jusqu’ici et parfois surprenants. La preuve avec la révélation du journaliste Gianluca Di Marzio, qui annonce le club francilien à la poursuite de Valentino Lazaro (23 ans). Selon notre confrère italien, l’ailier ou latéral du Hertha Berlin serait la priorité de l’Inter Milan.

Le nouvel entraîneur Antonio Conte voudrait installer l’international autrichien sur le côté droit de son 3-5-2. Aucun montant n’est évoqué, mais les Nerazzurri espèrent finaliser le transfert dans les quatre ou cinq prochains jours. Une manière de devancer le PSG, présenté comme le concurrent de l’Inter pour l’ancien joueur du RB Salzbourg. On sait que Paris pourrait chercher un latéral droit pour compenser les éventuels départs de Thomas Meunier et Daniel Alves, mais rien n’est encore acté.