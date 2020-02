PSG : L'embrouille avec Mbappé, c'est de la faute de Tuchel !

Dans : PSG.

C’est l’incident que personne n’avait vu venir ce samedi. Le PSG menait largement face à Montpellier et Thomas Tuchel a décidé de faire sortir Kylian Mbappé pour le laisser souffler, et permettre à Mauro Icardi de rentrer.

Rien de déshonorant, sauf pour l’attaquant français qui a très mal pris cette décision, et n’a pas masqué sa colère froide au moment de s’expliquer en direct avec son coach, puis regagner le banc de touche. Si le numéro 7 du PSG est la cible de nombreuses critiques pour le message envoyé à cette occasion, le coach du Paris SG n’est pas épargné. C’est lui qui est allé voir et s’expliquer directement avec Mbappé au moment de sa sortie, et il aurait mieux fait de laisser couler un peu de temps et régler ça discrètement. C’est ce que déplore L’Equipe, pour qui l’entraineur allemand a très mal joué le coup, alors qu’il avait la possibilité de s’expliquer tranquillement après le match ou le lendemain au Camp des Loges.

Selon un source proche du dossier, la gestion de Thomas Tuchel n’a pas été jugée très maline et le technicien du PSG s’est ainsi « créé un problème gratuitement ». De son côté, Mbappé a reconnu auprès de ses coéquipiers avoir eu une réaction exagérée pour un simple changement sur un match déjà gagné, mais l’international français n’a pas voulu s’excuser pour son comportement, et encore moins auprès de son entraineur. Le message est en tout cas passé et Kylian Mbappé ne l’a pas fait innocemment, puisque Thomas Tuchel y réfléchira certainement à deux fois avant de faire sortir Kylian Mbappé la prochaine fois.