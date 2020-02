PSG : Furieux, Mbappé et Tuchel s'expliquent en plein match

Dans : PSG.

Remplacé par Mauro Icardi à la 68e minute du match PSG-Montpellier, alors que le Paris Saint-Germain menait 5-0 et qu'il avait marqué un but, Kylian Mbappé n'a pas du tout apprécié. A sa sortie du terrain, le champion du monde français s'est expliqué de vive voix avec Thomas Tuchel, lequel a tenu tête à Kylian Mbappé. Conscients d'être sous le regard de caméras de Canal+, l'entraîneur du PSG et son joueur ont ensuite opté pour un échange en se cachant la bouche avec la main, mais il était évident que le dialogue n'étais pas serein. Kylian Mbappé s'est ensuite rendu dans le box des joueurs du Paris Saint-Germain et a très clairement affiché une mine très sombre. D'ores et déjà cela s'excite dans les médias espagnols...