PSG : L'ancien adjoint de Tuchel se lâche sur Leonardo !

Dans : PSG.

Lors d'une interview, l'ancien adjoint de Thomas Tuchel est revenu notamment sur la collaboration avec Leonardo.

En guise de cadeau de Noël, Thomas Tuchel et une partie de son staff avaient été remercié le 24 décembre dernier. Rendue officielle quelques jours plus tard, la décision a surpris beaucoup de monde par son timing. Pour compenser les mois de salaire restants dans le contrat de l'Allemand, un accord a été trouvé autour de 8 millions d'euros.Depuis son départ, le désormais ex-coach du PSG n'a pas fait la moindre déclaration. Ce n'est pas le cas de tout le monde. En effet, son adjoint Zsolt Löw, a livré un entretien au média hongrois Nemzeti Sport, dans lequel il égratigne le directeur sportif du PSG, Leonardo.

« Nous avons été surpris que le 23 décembre, après un match gagné 4-0 contre Strasbourg, le directeur sportif du club, Leonardo, nous dise qu’il ne comptait plus sur Thomas à l’avenir. Après avoir dû faire face à des difficultés considérables, fait quelque chose d’historique avec le PSG, avoir qualifié le club en Ligue des champions à l’automne, en étant dans le coup en championnat, la décision est un peu incompréhensible. La période de transferts estivale ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité. Les principaux départs (Thiago Silva, Edinson Cavani notamment) ont eu lieu avant et juste après les matches d’août, ils n’ont pas pu être remplacés correctement. Cela a également créé des tensions entre certains dirigeants de club et le staff, tout comme le fait que le directeur sportif pratiquait des principes de gouvernance différents de ceux de l’entraîneur. Je ne peux pas aller dans les détails, ils avaient des idées différentes dans de nombreux domaines, et la différence de point de vue s’est accrue avec le temps. Cela a conduit Leonardo à envisager l’avenir avec un staff différent. Soyons honnêtes, cela n’aurait pas été durable à long terme. Il valait mieux partir maintenant, presque au sommet » a déclaré l'ancien entraîneur adjoint du PSG. Une relation conflictuelle entre Leonardo et Thomas Tuchel qui aura donc fini par être fatale à l'entraîneur, qui pourrait rapidement rebondir dans une formation de Premier League.