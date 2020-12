PSG : Accord Tuchel-Paris, 8ME et on se quitte bons amis

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain et Thomas Tuchel auraient trouvé un accord ce dimanche pour un départ à l'amiable du coach allemand contre un chèque de 8ME.

Thomas Tuchel ne battra pas les 22ME touchés par Laurent Blanc lorsqu’il a été limogé par le PSG, mais le coach allemand du Paris SG empochera une coquette somme proche de 8ME pour son départ du club de la capitale, un départ acté à six mois de la fin de son contrat. Depuis mercredi soir, et la décision de son licenciement annoncée par Leonardo à l’entraîneur parisien après la victoire contre Strasbourg, les avocats de Paris et de Tuchel négociaient une sortie permettant d'éviter un passage par la case tribunal. Et selon plusieurs médias allemand et L’Equipe, un accord général a été trouvé et va permettre aux dirigeants d’officialiser le départ de Thomas Tuchel, et probablement dans la foulée la signature de Mauricio Pochettino.

Pour justifier cette somme tout de même colossale, Thomas Tuchel a présenté la facture de ses six derniers mois de salaire, plus les différents bonus négociés au moment de la signature de son contrat il y a deux ans et demi. En finalisant cet accord à l’amiable, le Paris Saint-Germain s’évite une longue procédure, le PSG ayant probablement inclus dans ce deal une clause de silence absolue qui s’imposera à Tuchel comme cela avait été le cas avec ses prédécesseurs, histoire d'éviter un déballage de linge sale en public. Reste à communiquer autour de tout cela, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaifi sont habitués à gérer cela depuis que le Qatar a racheté le Paris SG.