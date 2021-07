PSG : Kurzawa en Turquie, ça sent bon ?

Dans : PSG.

Depuis plusieurs jours, le PSG et Galatasaray sont en négociations avancées au sujet de Layvin Kurzawa.

Après avoir massivement recruté (Sergio Ramos, Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum), le Paris Saint-Germain est dans l’obligation de dégraisser afin de garder une cohérence financière et salariale. Plusieurs joueurs sont activement poussés vers la sortie, et c’est notamment le cas de Layvin Kurzawa. Après s’être séparé de Mitchel Bakker, le PSG pourrait trouver un point de chute à un autre latéral gauche indésirable en la personne de l’international tricolore, courtisé en Turquie. Depuis quelques temps, le Paris SG négocie avec Galatasaray le départ de Layvin Kurzawa et selon les informations de Milliyet, l’optimisme est de mise en Turquie pour une issue favorable dans ce dossier.

Le média croit savoir que tout est ficelé entre le PSG et le club turc pour un transfert définitif de Layvin Kurzawa, et qu’il n’y a maintenant plus qu’à convaincre l’ancien Monégasque. Cela semblait encore difficile il y a quelques jours, car Kurzawa donnait sa priorité à des championnats plus huppés comme la Série A ou surtout la Premier League. Mais il semblerait que le temps fasse son œuvre et que Layvin Kurzawa soit de moins en moins fermé à l’idée d’être un titulaire indiscutable dans un grand club turc tel que Galatasaray. Les négociations se poursuivent et tout est encore possible, d’autant plus que le média avance que l’Inter Milan reste attentif à la situation de Layvin Kurzawa, sans pour autant avoir formulé la moindre proposition concrète. Dans le cas où le dossier du défenseur de Paris tomberait à l’eau, Galatasaray activerait la piste Van Aanholt, libre de tout contrat et d’ores et déjà d’accord financièrement avec le club turc. Mais la priorité se nomme bien Layvin Kurzawa, et tout sera mis en œuvre pour tenter de boucler définitivement la venue du défenseur du PSG.