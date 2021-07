PSG : Kurzawa a fait son choix, c'est une surprise

Dans : PSG.

Si Leonardo a trouvé un accord avec Galatasaray, Layvin Kurzawa aurait succombé au charme d’un grand club italien.

L’un des chantiers de Leonardo cet été est le couloir gauche. Trois joueurs en plus d’Abdou Diallo, capable d’évoluer en tant que latéral gauche, se partageaient le poste : Juan Bernat, bientôt de retour après une longue blessure au ligament, Layvin Kurzawa et Mitchel Bakker, transféré au Bayer Leverkusen. Le directeur sportif du PSG a déjà fait une partie du travail en dégottant une porte de sortie au jeune néerlandais. La prochaine étape pour le Brésilien est de transférer Layvin Kurzawa, qu’il a prolongé de quatre ans en juin 2020. Leonardo se réjouissait sûrement d’avoir trouvé un accord avec Galatasaray pour l’international français. Mais l’ancien joueur de l’AS Monaco ne voudrait pas entendre parler d’un départ en Turquie, encore plus depuis l’approche d’un géant de Serie A : l’Inter.

Kurzawa veut aller à l’Inter

Selon les informations de Todos Fichajes, Layvin Kurzawa avait finalement été convaincu par un transfert à Galatasaray avant que l’Inter lui montre une marque d’intérêt. Le nouvel entraîneur des Neazzurri, Simone Inzaghi, apprécie beaucoup son profil. L’arrière gauche pousse désormais pour un départ dans le nord de l’Italie, alors qu’il demandait récemment à son agent de lui trouver un point de chute en Premier League. Ce championnat le fait rêver. Seul un club d’un calibre comme celui de l’Inter pouvait le faire changer d’avis. Dans ce contexte, l’Inter a décidé de contacter le PSG. Les négociations entre les deux clubs avancent positivement toujours selon le média espagnol. Un accord est même envisageable dès cette semaine entre les différentes parties. Le départ de Layvin Kurzawa se précise plus que jamais. Leonardo va devoir lui trouver un remplaçant. Le PSG rêve de Théo Hernandez mais convaincre l’AC Milan n’est pas une mince affaire. D’autant que le joueur se plaît en Lombardie.